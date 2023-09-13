الحبس لموظف بشركة عقارات لإتجاره في المواد المخدرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهم بالحبس لمدة 6 أشهر في القضية رقم ٢٧٣١ لسنة ٢٠٣٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة لإتجاره في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم العشريني ويعمل موظف بشركة عقارات أنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه احرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرا الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وعثر مع المتهم على حشيش وجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم.

وفي السابق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من رصد نشاط (أحد العناصر الإجرامية " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الأسكندرية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,700,000 مليون جنيه تقريبا)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



