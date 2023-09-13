السجن لمتهم بالاتجار في الهيروين بالأميرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات

في القضية رقم ٣٥٠٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات الأميرية، المقيدة برقم ٨٩١ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة الأميرية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة فأستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد خمسون لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول ومیزان حساس.

أقر المتهم بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار والمال حصيلة الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والميزان التقسيم المواد المخدرة تجهيزا لبيعها.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن خمسين لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ٩,٨٥ جم.



وفي السابق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من رصد نشاط (أحد العناصر الإجرامية " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الأسكندرية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جراما) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,700,000 مليون جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.