محافظ القاهرة: سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين كافة

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال تدشين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمبادرة "مدرستى سعادتى" بأحياء المنطقة الغربية من مقر الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالأزبكية والمبادرة التى أطلقتها محافظة القاهرة تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة .

مبادرة حياة كريمة ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل خاصة وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية .

وعلى هامش الحفل افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الغربية الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومنصة أيادى مصر .

وأشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات المعروضة ووجه بالتوسع فى إقامة هذه المعارض حيث تضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية .

وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى الداخل والخارج.

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وفاتن ابراهيم رئيس حى الأزبكية، وعدد من قيادات المحافظة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهد أمس فاعليات مبادرة " مدرستى سعادتى" التى تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة .

حيث شهد محافظ القاهرة تدشين فاعليات المبادرة بأحياء المنطقة الشمالية من مكتبة مصر العامة بحى الزاوية الحمراء .

وأكد محافظ القاهرة ان الدولة تعمل على توفير اقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين وهو الأمر الذي يساعد الشعب المصري على تخطي جميع الصعاب .

وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الاهلية النشطة فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية .

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة ستقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين.

كما أكد محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة ، مشيرًا إلى دعم المحافظة للأسر المنتجة من خلال عمل معارض مجانية لهم وفتحها للجمهور للبيع بأسعار مخفضة بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد .

وتضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى الداخل والخارج.