إيطاليا ترسل طائرتي C-130J وسفينة "سان جورجيو" إلى ليبيا

تغادر اليوم طائرتان تابعتان للقوات الجوية من طراز C-130J من مطار بيزا العسكري في ثلاث رحلات إلى ليبيا وعلى متنهما أفراد من فرق الإطفاء، وعلى وجه الخصوص، خبراء في المخاطر المائية مع معدات الدعم ذات الصلة والمواد اللوجستية من الدرجة الأولى، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المنتظر أن تهبط الطائرات في مطار الأبرق بمدينة الأبرق بجوار شحات، وهو المطار الوحيد النشط بالقرب من المنطقة المتضررة من السيول.

وفي هذه الأثناء غادرت بالفعل السفينة "سان جيورجيو" التابعة للبحرية الإيطالية وستصل إلى منطقة درنة خلال الـ 24 ساعة القادمة لتأمين المهام اللوجستية والقيادة والسيطرة، فضلا عن تقديم الدعم الطبي لجهاز الانتشار الوطني المقرر لدعم سكان المناطق التي غمرتها الفيضانات.

مساعدة الشعب الليبي المتضرر من الفيضانات المدمرة

وقال وزير الدفاع غويدو كروزيتو إن "الدفاع والقوات المسلحة ستقدم أقصى دعمها لمساعدة الشعب الليبي المتضرر من الفيضانات المدمرة".

وكان كروزيتو قد وجه بالأمس هيئة الأركان العامة للدفاع وقيادة عمليات القوات المشتركة (كوفي) لتقديم كل مساعدة ممكنة على الفور من القوات المسلحة الإيطالية إلى ليبيا وشعبها.

وكان فريق فني إيطالي مكون من أفراد من الحماية المدنية، فرقة الإطفاء، كوفي ووزارة الخارجية قد تواجد بالفعل منذ الأمس في الموقع لمهمة تقييم الوضع في المنطقة التي يمكن نشر الالتزام الإيطالي فيها والحصول على جميع المعلومات اللازمة لتنظيم تدخل منظم.

وجاري أيضًا تقييم استخدام سفينة "سان ماركو" التابعة للبحرية الإيطالية لنقل بقية أفراد الحماية المدنية التابعين للصليب الأحمر الإيطالي، وجميع مواد الدعم الدفاعي اللازمة. ومن بين هذه المواد أيضًا مروحيتان لأنشطة البحث والانتشال المحتملة.