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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: مصر الداعم والسند الحقيقي للدول العربية (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ إنسانية الدولة المصرية هي العنوان الأبرز في التعامل مع الأشقاء العرب، فمصر دولة كبيرة ومحورية تنظر إلى أشقائها العرب باعتبارهم جزءا من الدولة المصرية، ودائمًا تكون داعمة في الأزمات.

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مصر تحرص على استقرار الأوضاع

وأضاف “فارس” في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أنّ مصر تحرص على استقرار الأوضاع والوُجود في الأزمات والكوارث الطبيعية، والوقوف إلى جانب أشقائها العرب باعتبارها السند، ما ظهر في العديد من المواقف، سواء الأزمة الحالية في الشقيقة ليبيا أو الشقيقة المغرب.

فيضانات السودان

وشدد على أنّ دور الدولة كان واضحًا في زلزال 6 فبراير والذي وقع في سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية أول من مدت يد العون لدعم البلدين الشقيقين، موضحًا أنّه عندما حدثت الفيضانات في السودان، كانت مصر من أوائل الدول التي أرسلت فرق إنقاذ وطوارئ، وعملت على رفع المعاناة، باعتبار أنّ مصر هي الداعم والسند الحقيقي لكل الدول العربية.

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