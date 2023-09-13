وصول طائرتين إماراتيتين تحملان مساعدات إغاثية إلى ليبيا

وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي فى ليبيا طائرتان تحملان مساعدات إغاثية إماراتية عاجلة ضمن جسر جوي تسيره الإمارات للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة مئات القتلى وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء أن الطائرتين حملتا على متنهما 150 طنًا من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثية العاجلة.

كانت عاصفة "دانيال" والتى ضربت ليبيا قد خلفت مئات القتلى والمفقودين فى كارثة هى الأكبر من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عاما حيث جرفت السيول المبانى واقتلعت الأشجار من جذورها.

الأردن يرسل طائرة مساعدات إلى ليبيا جراء الإعصار

قامت الهيئة الخيرية الهاشمية، بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى ليبيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية سلاح الجو؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني.

وتحمل الطائرة الأولى مواد إغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم إيصالها لكافة المناطق المتأثرة بالإعصار والمناطق التي ضربتها الفياضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.

جهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "نعمل في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية بجهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية، وبعد المناشدة التي أطلقتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولي لمد يد العون وإمدادها بمواد الإغاثة اللازمة وذلك لما أصاب البلاد من دمار على أثر الإعصار والفيضان والوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في ظل هذه الظروف".