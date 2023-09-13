ليبيا تستغيث.. مصرع الآلاف جراء سيول ليبيا نتيجة إعصار دانيال

لا تزال ليبيا محط اهتمام وقلق الدول العربية مع استمرار السيول والامطار الغزيرة نتيجة إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، واسفر عن دمار بعد من المدن بشرق ليبيا ومصرع الآلاف من الضحايا.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)، نقلا عن أسامة حماد رئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب في شرق البلاد، أن أكثر من 2000 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات.

ليبيا.. احياء سكنية اختفت بسب السيول

وصرح حماد، إن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، والوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا"، داعيا الطواقم الطبية والمساعدين الطبيين إلى التوجه إلى مدينة درنة المتضررة بشدة شرقي ليبيا لتقديم المساعدة على الفور، بحسب"وال".

وقال الهلال الأحمر في بنغازي، إنه يقدر أن ما بين 150 إلى 250 شخصًا لقوا مصرعهم في مدينة درنة.

ووفقا لوكالة رويترز، أمس، فقد اجتاحت فيضانات ناجمة عن إعصار دانيال المتوسطي، مدنًا في شمال وشرق ليبيا، وأدت إلى غرق العديد من المناطق وتعطل حركة السير.

الحداد في ليبيا 3 أيام

فيماأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في غرب ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الإعصار دانيال، قائلا إنه أمر بتسخير إمكانات أجهزة الدولة لإغاثة الأهالي في المناطق المتضررة.

وأشار الدبيبة، في كلمته خلال الاجتماع الطارىء لحكومته تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن دولا عرضت تقديم المساعدة “لكننا نريد حصر الأضرار وتقييم الوضع الآن، والحكومة تحاول تقديم الإغاثة إلى مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، والبياضة، وبطة، ومدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، بما فيها بنغازي”.

وقال الدبيبة إن قوافل انطلقت إلى المنطقة الشرقية منذ يوم الأحد، تضم أطقم من الشركة العامة للكهرباء وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركتا الخدمات العامة بمصراتة وطرابلس، ومركز طب الدعم والطوارئ، وجهاز الطب العسكري.