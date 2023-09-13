بن شرقي على أعتاب الانتقال إلى الريان القطري

وافق المغربي أشرف بن شرقي على اللعب ضمن صفوف الريان القطري، بعد مفاوضات ناجحة بين الطرفين في الأيام الماضية.



ويرغب نادي الريان في التعاقد مع بن شرقي من أجل تعويض سفيان بوفال الذي تعرض للإصابة وسيغيب عن المشاركة لمدة ثلاث أشهر.



كانت المفاوضات في بداية الأمر فشلت بعدما وافق اللاعب المغربي على الانتقال إلى الريان، قبل أن يغير بن شرقي رأيه عقب الفحوصات الطبية، وجلسة التصوير الخاصة بسبب المقابل المادي، بعدما طالب براتب أعلى مما أدى إلى فشل الصفقة.



لكن تراجع بن شرقي ووافق بعد ذلك على التوقيع عقد لمدة مسوم بدلا من موسمين لينتهي في الصيف المقبل 2024.



وقرر بن شرقي العودة من جديد للتفاوض مع النادي القطري بشأن العرض، وأبدى موافقته بعد ذلك وعلى جميع الشروط بشأن العقد لإتمام الصفقة.



وكان بن شرقي فسخ عقده مع الجزيرة الإماراتي في الفترة الماضية بعد التوصل لإتفاق بين الطرفين بشأن الحريل عن صفوف الفريق الإماراتي.

