آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023

مع اقتراب غلق موقع التنسيق الإلكتروني، باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، زادت عمليات البحث عن أخر موعد لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الطلاب يسجلون رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع على شبكة الإنترنت، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً آخر يوم في المرحلة.

موعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية

وكان موقع التنسيق الإلكتروني، أعلن أن غدًا الخميس، سوف يتم غلق باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية" عام 2023، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن لأعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية والذي انطلق يوم الاثنين 4 سبتمبر الجارى.

قواعد تقليل الاغتراب

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.