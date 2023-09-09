تنشر بوابة الوفد الإلكترونية رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستمر فتح باب التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

وذكرت وزارة التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

رابط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

وللتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد (اضغط هنا).

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

١. موقع التنسيق يتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

٢. يتيح لك موقع التنسيق قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

٤. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

٥. إذا قمت بتعديل رغباتك مرات عدة (هذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

حدود التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات 60 في المائة للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات 60 في المائة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية، والصنـاعية، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، ودبلوم المدارس المتقدمة التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو، و دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، و دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.

بينما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات75 في المائة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).

ونوهت وزارة التعليم العالي بأن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75 في المائة حتى 65 في المائة يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.