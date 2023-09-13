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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

عضو الغرفة التجارية بالإسماعيلية: مصر أولى الدول عالميًا فى تطوير البنية التحتية

كمال حمودة عضو مجلس
كمال حمودة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية

قال كمال حمودة ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاسماعيلية، إن مشروعات تطوير البنية التحتية فى مصر، جعلت مصر واحدة من أكثر الدول أهمية فى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

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أضاف " حمودة " أن ما تبنيه مصر اليوم من طرق وجسور وسكك حديدية ومدن نموذجية هو إستثمار حقيقي، يدفعها انطلاقها في إفريقيا وأوروبا وآسيا، ووصفه بالإستثمار طويل المدي.

كما أرجع " حمودة " إنضمام مصر لمجموعة البريكس، إلي إهتمام القيادة السياسية حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتخاذ خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مؤكدا أن الإستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، وأن الإستثمار على نطاق واسع فى مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب فى السوق للقطاعات الإقتصادية الأخرى، مما يشجع الإستثمار فيها.

كما أشار " حمودة " إلي أن ما تم فى مصر من توظيف أعدادًا كبيرة من العمال فى مشروعات البنية التحتية الحكومية، ساهم فى إدرار الدخل عليهم، الأمر الذى أسهم في خلق معدلات طلب فى السوق بما عزز الإنتاج والإستثمار فى العديد من القطاعات، وساهم فى دفع عجلة التنمية.

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