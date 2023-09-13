كوبر للاستثمار تسدد كامل مستحقات بنك مصر

قالت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، أنها قامت بسداد كامل مستحقات بنك مصر، بناءً على عقد التسوية الودية للمديونية المستقة للبنك لدى الشركة والقضايا المتبادلة والموقف في فبراير 2023.

أضافت الشركة في بيان للبورصة إن بنك مصر أصدر مخالصة نهائية أمس الثلاثاء أقر فيها بالتخالص نهائيا عن المديونيات وإبراء ذمة الشركة نهائيا وإنهاء كافة النزاعات والقضايا.

يشار إلى أن كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري سجلت خسائر بقيمة 3.91 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بقيمة 45.16 مليون جنيه في 2021.

ولم تسجل الشركة أي إيرادات للنشاط خلال العام الماضي، بينما حققت إيرادات أخرى بقيمة 5.73 مليون جنيه.

وكانت البورصة قررت قيد تعديل اسم الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ليصبح شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وتعديل غرض الشركة، وذلك بإضافة نشاط "استيراد وتجارة السيارات والشاحنات" إلى غرض الشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.