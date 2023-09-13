الشروط والأوراق المطلوبة للعمل بالحصة بالمدارس

أعلنت مديريات التربية والتعليم، عن فتح باب التقديم للعمل بالحصة في المدارس للعام الدراسي 2023/2024 لسد العجز بصفوف المدرسين على مستوى الجمهورية قبل بداية العام الدراسي الجديد بناءًا على الكتاب الدوري رقم 26، إذ حددت قواعد الترشيح والمفاضلة بين المتقدمين للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي الجديد.

موعد التقديم للعمل بالحصة في المدارس

وكانت مديريات التربية والتعليم قد حددت في وقت سابق موعد بدء التقدم للعمل بالحصة في المدارس التي بحاجة لمعلمين لسد حاجتها من يوم الاثنين الماضي، ويستمر التقديم للعمل بالحصة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد حتي يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023.

كما أوضحت المديريات التعليمية الشروط والأوراق المطلوبة من المتقدم لشغل وظيفة العمل بالحصة في المدراس خلال العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى التخصصات والمؤهلات المطلوبة في المرشحين للعمل بالحصة في المدارس.

الشروط المطلوبة

يجب أن يكون المتقدم خريج كليات عام وأزهر.

يتم اختيار المتقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة (امتياز - جيد جدًا جيد - مقبول) ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد.

اختيار المتقدم الأعلى مؤهلًا : الماجستير – الدكتوراة.

اختيار المتقدم الأكثر خبرة.

اختيار المتقدم الأقدم تخرجًا.

اختيار المتقدم الأكبر سنًا.

الأوراق المطلوبة

طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية.

أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع عليه و4 صور منه.

تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

عدد 4 صور لشهادة الميلاد.

دوسیه به جميع المستندات.

إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.