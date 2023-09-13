محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان اختبارات المتقدمين للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات التابعة لها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها أعمال الاختبارات للمتقدمين من المهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات التابعة له وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها.

و تفقد المحافظ جانبا من سير أعمال الامتحانات «التي تعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها بمجمع الكليات بكفر سعد» مطمئنا على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالجانب التطبيقي والعملي، وتضمينها عنصر الإبداع والابتكار، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني والحلول خارج الصندوق.

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية أعلنت، عن حاجتها لوظائف 119 مهندسا للعمل بنظام التعاقد بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة للمحافظة، وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة.

وحددت المحافظة عددا من الشروط لشغل الوظيفة وهى ألا تزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم، ويكون الأولوية في الاختيار لقاطني المحافظة، وأن يكون المتقدم حاصلا على أعلى الدرجات في الاختبارات.

كما حددت التخصصات المطلوبة وهي: (14 بكالوريوس هندسة قسم عمارة، و41 بكالوريوس هندسة قسم مدني، و2 بكالوريوس هندسة قسم مساحة، و18 بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمراني، و10 بكالوريوس هندسة قسم طرق، و13 بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا، و13 بكالوريوس هندسة قسم كهرباء، بكالوريوس هندسة حسابات ونظم أو هندسة إلكترونيات واتصالات، بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبية في التخصصات الآتية 1 شبكات IT، و1 امن ومعلومات، و1 صيانة أجهزة حاسب آلي وطابعات، و1 برمجة، و2 جرافيك، و2 بكالوريوس زراعة (تنسيق حدائق ونباتات زينة).