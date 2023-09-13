الإمارات الأكثر بحثًا على جوجل بعد توقعات زيادة ثرواتها المالية بنسبة 5.5%
الإمارات.. احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الصدارة بمؤشرات موقع البحث جوجل، تزامنًا مع نمو اقتصادها العام الجاري وتوقعات بزيادة الثرومات المالية بنسبة حوالي 5.5%.
وكانت منظمة "أوبك"، (الدول المصدرة للنفط)، أوضحت أن اقتصاد الإمارات شهد نموا بنسبة 3.8 % في الربع الأول من العام الجاري، وتوقعت في تقريرها لشهر سبتمبر 2023، استمرار النمو، حيث شهد عدد من قطاعات الدولة الحيوية نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ومنها: النقل والتخزين والبناء والإقامة وخدمات الطعام.
توقعات بزيادة معدل نمو الثروات المالية في الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار
وعلى الجانب الأخر، هناك توقعات ببلوغ معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات 5.5 بالمئة، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027 مقارنة بتريليون دولار عام 2022، بحسب تقرير بعنوان "الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار"، لشركة بوسطن كونسلتينغ غروب العالمية، والذي كشف أيضًا عن عدد من المعلومات الهامة حول نمو اقتصاد الإمارات بحسب توقعات الدراسة السنوية الجديدة والتي جاء بها التالي:
- من المرجح أن يتجاوز عدد الأثرياء في الإمارات من الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من 1 مليون دولار الـ 225 ألف مليونير بحلول عام 2027، وبذلك تحافظ الإمارات على الصدارة خليجيًا في أعداد الأثرياء ومعدل النمو السنوي، ومن المتوقع أن تحافظ على ذلك حتى عام 2027.
- عدد المليونيرات في الإمارات بلغ أكثر من 155 ألفا بنهاية 2017، ليضاف إليهم أكثر من 51 ألف مليونير حتى نهاية 2022 ليصل العدد إلى أكثر من 167 ألفا وتتوقع الدراسة أن ينضم أكثر من 58 ألف مليونير خلال الفترة من 2022 إلى العام 2027.
- أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58 بالمئة من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4 بالمئة بين عامي 2022 و2027، ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
- شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم عن 100 مليون دولار جزءاً كبيراً من الثروات في الإمارات، حيث بلغت نسبتها 25 بالمئة من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027.
- استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين المليون و20 مليون دولار، على 32 بالمئة من إجمالي الثروات في الإمارات العربية المتحدة عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 34 بالمئة بحلول عام 2027.
- تنامي الأصول المادية في الدولة بنسبة 7.5 بالمئة سنوياً منذ العام 2017 وحتى العام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.9 بالمئة سنوياً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2027.