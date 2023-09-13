الإمارات الأكثر بحثًا على جوجل بعد توقعات زيادة ثرواتها المالية بنسبة 5.5%

الإمارات.. احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مركز الصدارة بمؤشرات موقع البحث جوجل، تزامنًا مع نمو اقتصادها العام الجاري وتوقعات بزيادة الثرومات المالية بنسبة حوالي 5.5%.

وكانت منظمة "أوبك"، (الدول المصدرة للنفط)، أوضحت أن اقتصاد الإمارات شهد نموا بنسبة 3.8 % في الربع الأول من العام الجاري، وتوقعت في تقريرها لشهر سبتمبر 2023، استمرار النمو، حيث شهد عدد من قطاعات الدولة الحيوية نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ومنها: النقل والتخزين والبناء والإقامة وخدمات الطعام.

توقعات بزيادة معدل نمو الثروات المالية في الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار

وعلى الجانب الأخر، هناك توقعات ببلوغ معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات 5.5 بالمئة، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2027 مقارنة بتريليون دولار عام 2022، بحسب تقرير بعنوان "الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار"، لشركة بوسطن كونسلتينغ غروب العالمية، والذي كشف أيضًا عن عدد من المعلومات الهامة حول نمو اقتصاد الإمارات بحسب توقعات الدراسة السنوية الجديدة والتي جاء بها التالي: