انطلاق الفوج السابع للطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

انطلق الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والذي يضم (50) طالبة من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، والمسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، اليوم الأربعاء الموافق 13 / 9 / 2023م ويستمر حتى السبت 16 / 9/ 2023م، حيث يحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين.

جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية



جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما يتضمن محاضرات مهمة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، و"الدين حسن الخلق".

جاء ذلك، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.