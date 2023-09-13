هاشم صديق منعه رصاص الحرب المستمرة من تلقي العلاج

شاعر الثورة السودانية على عربة"كارو"

تناقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، صورا مؤثرة لإجلاء عملاق الأدب السوداني وشاعر ثورة اكتوبر هاشم صديق على ظهر عربة يجرها حصان، من منزله في حي بانت بمدينة أم درمان،أمس الثلاثاء.

وكان" صديق" قد مر بأوقات صعبة، بعد أن حاصره رصاص الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، ومنعه من تلقي العلاج لعدة أسابيع.

وجاء خروج "صديق" من منزله بعد معاناة تقاسمها مع المئات من سكان منطقته، التي ظلت تحت حصار كامل لأكثر من 4 أسابيع بسبب الاشتباكات الدامية المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من مناطق مدن العاصمة. ويعاني "صديق" مشكلات صحية عدة، ولم يتمكن طوال الأسابيع الماضية من الوصول إلى المستشفيات بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة في أم درمان.

وفي تسجيل صوتي مؤثر، قال صديق إن خروجه من منطقته المحاصرة “ليس خوفا من الموت بل للبحث عن أمل في الحياة، من أجل مواصلة أعماله الإبداعية”، التي ظلت تشكل الوجدان السوداني لنحو 5 عقود.

وأضاف أنه “رغم الوهن الجسدي والنفسي، فإنه يسعى لإيجاد مكان آمن يلقى فيه الرعاية الطبية، ويواصل إنتاج الشعر والكتابة”.

و هاشم صديق يعتبر واحدا من أبرز أدباء السودان, يتميز بتعدد مواهبه، فهو أيضا مؤلف مسرحي وكاتب درامي تلفزيوني وإذاعي وناقد وأكاديمي وصحفي, اشتهر بتأليفه أوبريت ملحمة “قصة ثورة”، أول وأكبر عمل غنائي استعراضي في السودان كتب بمناسبة ثورة أكتوبر 1964,و صدرت له 12 مجموعة شعرية، ولديه أكثر من 15 مجموعة أخرى لم تنشر.