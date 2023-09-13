حملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية بكفر شكر

قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة اليوم بحملة تموينية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالفترة المسائية بنطاق المركز والمدينة بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة والبيئة والإشغالات وتم المرور على المحلات التجارية والمطاعم و محلات الجزاره والمخابز السياحية لإنتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من صلاحية ومراجعة المنتجات وتوفير السلع الغذائية وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار كما تم رفع الإشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية وذالك لخدمة وراحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها طبقا للقانون.

أوضح الدكتور رئيس المركز والمدينة على مواصلة الحملات لمتابعة ورقابة الأسعار ومواجهة جشع التجار والتأكد من صلاحية المنتجات وتوافر السلع الغذائية فى كل مناطق المركز والمدينة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وراحتهم.