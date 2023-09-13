جوالة جامعة سوهاج تشارك في منافسات السمر الكشفي

شارك فريق جوالة جامعة سوهاج في فعاليات مسابقة السمر الكشفي الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تنظمه جامعة حلوان خلال الفترة من ٨ الي ١٤ سبتمبر الجاري تحت شعار "الجمهورية الجديدة..حلم وطن"، بأرض المعسكر الكشفي الدائم داخل جامعة حلوان ،





وقدم منتخب عشيرة جوالة جامعة سوهاج السمر الكشفي ضمن فعاليات الاسبوع والذي كانت فكرته عن الحضارة الفرعونية، وافتتح فريق الجوالة السمر بعدد من الأغنيات الكشفية والدينية والوطنية التي لاقت على استحسان من الجامعات المشاركة وهيئة التحكيم على حد سواء.





واشترك في فعاليات السمر الكشفي ١٤ جوال بقيادة الطالب زياد ممدوح بكلية التكنولوجيا والتعليم، منهم ٨ جوالين و٦ جوالات قام بتدريبهم المدرب عمار الدردير رضوان تحت اشراف الكابتن حماده حبارير مدير ادارة الجواله برعاية الشباب المركزية.





وفي سياق متصل، نظمت إدارة بعثة جامعة سوهاج رحلة ترفيهية لمسجد، وحي الحسين، وشارع المعز، وخان الخليلي بأحد احياء القاهرة القديمة، لأفراد الوفد المشارك ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ إلى ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة ٤٠٠٠ طالباً وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه وأهلية وتكنولوجية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. حلم وطن" .