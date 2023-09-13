وفاة شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

توفي شخص وأصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية بني رافع الزراعي في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء وائل نصار، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في طريق مركز منفلوط الزراعي ووجود حالة وفاة وإصابات.



انتقل ضباط مركز شرطة منفلوط وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن سيارة ملاكي رقم "1432 ي ف ر" قد انقلبت عند مدخل قرية بني رافع، وأسفر الحادث عن وفاة "ناصر.ف.ت" البالغ من العمر 60 عامًا، وإصابة "يوسف.ا.ج" البالغ من العمر 50 عامًا، و"عاصم.ج.س" البالغ من العمر 20 عامًا.

نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي



تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، ولا يوجد عوائق على الطريق. وجارٍ تحرير المحضر اللازم لتحديد أسباب الحادث وملابساته وتقديمه إلى النيابة العامة.

من الواضح أن الحادث له تأثير كبير على سكان قرية بني رافع. يعتبر هذا الطريق الزراعي من الطرق الهامة التي تربط المركز بالعديد من القرى الأخرى. وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتحسين سلامة الطرق وتوفير الإجراءات الوقائية، فإن وقوع حوادث السيارات لا يزال يشكل تحدياً كبيراً في العديد من المناطق الريفية.

يجب على السلطات المحلية والمعنيين بتنظيم الطرق الزراعية أن يأخذوا هذا الحادث على محمل الجد. يجب العمل على تحسين سلامة الطرق وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتقليل وقوع حوادث المرور. يجب أن يتم توفير الإشارات اللازمة والإنارة الجيدة في الأماكن ذات المخاطر العالية. كما يجب تكثيف دوريات الشرطة وتطبيق القوانين المرورية بصرامة للحد من تجاوزات السرعة والقيادة بطرق غير آمنة.

على المواطنين أيضًا أن يكونوا أكثر حذراً أثناء القيادة والامتثال لقواعد المرور. يجب الالتزام بالسرعة المحددة وارتداء حزام الأمان والابتعاد عن استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة. يتعين على الجميع توخي الحذر والانتباه الكامل أثناء القيادة، حفاظًا على سلامة الجميع.

نأمل أن يكون لهذا الحادث تأثير إيجابي في توعية الناس بأهمية السلامة على الطرق، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل حوادث السيارات في المستقبل. الحفاظ على سلامة الجميع يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة والمجتمع في العمل معًا لتحقيقها.