جهاز العبور جاهز لاستقبال فصل الشتاء

وجه المهندس احمد رشاد برفع حالة الطؤاري والاستعدادات القصوي لمجابهة اي ازمات علي مدار الـ ٢٤ ساعة في حالة عدم استقرار الاحوال الجوية وذلك وفقا لتوقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية بسقوط امطار بكثافة

واكد علي ضرورة الانتشار السريع للافراد والمعدات والتأهب التام في حالة هطول امطار غزيرة للحد من الاضرار الناتجه عنها بالمحاور الرئيسية والانفاق وكافة احياء المدينة .

وشدد رئيس الجهاز علي ضرورة عمل التجهيزات اللازمة للانتشار السريع للافراد والمعدات واستمرارية صيانه روافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول امطار غزيرة للحد من الاضرار الناتجه عنها بالمحاور الرئيسية والانفاق واحياء المدينة والحفاظ على المخزون الأستيراتيجي للسولار ، وتم التاكد من عمل الصيانة اللازمة للمعدات والالتزام بالاماكن المقررة للتمركز والقدرة علي الانتشار السريع في اقل وقت ممكن للسيطرة علي اي تجمعات لمياه الامطار.

كما تفقد سيادتة اعمال احلال وتجديد محطة رافع صرف صحي رقم (٦) والتي تشمل رفع كفاءة كافة الاعمال المدنيه والكهروميكانيكيه وتوريد عدد( ٣) وحدة طلمبه كامله بالمحرك وباديء الحركه.

وانهي المهندس احمد رشاد الجولة بتفقد خطي تدعيم الصرف قطر (٢٢٥ مم) والتاكد من جاهزيتة والذي تم انشاءه لتخفيف الضغط علي خط الصرف الصحي بداية من مسجد التيسير بالحي السادس وحتي الربط علي خط الـ(١٠٠٠مم) والذي تم تنفيذه لتدعيم خط الصرف قطر (١٨٠٠مم) والمنتهي ربطة بمحطة رافع صرف رقم (٦).

كما تم التنبيه علي التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف وبلاعات الامطار وعمل الصيانات اللازمة للبلاعات الموجودة بصفة دورية لاستيعاب كميات الأمطار والسيول المتوقعة.

وأكد المهندس /جمال فهمي نائب رئيس الجهاز ان ذلك يأتي في اطار السعي لرفع كفاءة منظومه مجابهة مياه الامطار والصرف بالمدينة.

ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة. ويناشد جهاز المدينة بالسادة المواطنين أنه في حالة وجود أي بلاغات او شكاوي يرجى التواصل مع الخط الموحد (١٥١٠٠) لتلقى الشكاوى بغرفة الطوارئ على مدار الـ ٢٤ ساعة.

