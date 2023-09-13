صالون برلماني بشباب ورياضة سوهاج تحت عنوان عشرون عامًا برلمان بأخميم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، فعاليات الصالون البرلماني بقاعة مركز شباب الدبابات التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، تحت شعار "عشرون عامًا برلمان شباب "، بمشاركة 80 شابًا وشابة من أعضاء برلمان الشباب والطلائع، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، حول التنمية السياسية للشباب، في إطار فاعليات مبادرة « صيف شبابـنا »، التي أطلقتها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة وحاضر بالصالون الدكتور الفنجري أحمد محمد استاذ الإجتماع السياسي .





جرى تنفيذ الفعالية برعايه الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





ومن جانبه أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءً هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل والدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب وتعزيز الإبتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية يمكن للشباب المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام. وذلك





تضمنت فعاليات الصالون تنفيذ محاكاة جلسة برلمانية لاعضاء برلمان الشباب والطلائع والحديث عن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "داخل نطاق المحافظة كما تم تنفيذ لقاء حواري وتم توجيه بعض الاسئلة حول القضايا والمشروعات التي تخص المحافظة .





وثمن المشاركون في الصالون أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءًا هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب وتعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة والتواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل وتعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.





جدير بالذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء والشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .