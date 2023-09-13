الصرف الصحي: رفعنا حالة الطوارئ لمواجهة عاصفة دانيال (شاهد)

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هناك تنسيق كامل بين كل الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تحت قيادة المحافظ، وجرى عقد أكثر من اجتماع من أجل الاستعداد للشتاء والنوات، وبمجرد وصول إنذار حول عاصفة دانيال منذ حوالي 5 أيام، تم رفع حالة الطواري منذ يوم الاثنين ومستمرين حتى نهاية اليوم للتأكد من عودة الأجواء لطبيعتها، بهدف مواجهة تداعيات العاصفة فضلا عن نشر وتوزيع كل سيارات الشركة ومعداتها بالأماكن المتوقع تجمع الأمطار بها.

الاستعداد لفصل الشتاء

وأضاف “نافع” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم الاستعداد والتجهيز لفصل الشتاء من خلال أعمال التطهير ورفع كفاءة فضلا عن متابعة كل ما يتعلق بشبكتي الأمطار والصرف الصحي، متابعا أنه يتم العمل على قدم وساق بالمرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الأمطار، والذي سيتم من خلاله فصل مياه المطار كلها عن نظيرتها من الصرف الصحي خلال فترة ليست طويلة ويأتي ذلك بهدف عدم التأثير على الحركة المرروية فضلا عن نظافة الشوارع.

هيئة الأرصاد الجوية

وأكد على المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل الاستعدادات لمواجهة أي تداعيات للعاصفة دانيال، متابعا أنه يتم الاستعداد لفصل الشتاء بالإسكندرية من نهاية فصل الشتاء السابق له، أي أنه تم الاستعداد للشتاء المقبل منذ شهر 3 الماضي.