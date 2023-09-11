الصرف الصحي بالإسكندرية: المحافظة جاهزة لاستقبال إعصار دانيال

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هناك متابعة وتنسيق كامل مع هيئة الأرصاد الجوية، وحالة من الاستنفار الكامل في المحافظة، وتم نشر كل سيارات الصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف نافع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر الذي يبث على قناة "cbc"، أنه تم نشر سيارات الصرف الحي في الأماكن المتوقع تجمعات الأمطار بها، وجميع المحطات تعمل بكامل طاقتها.

متابعة لحظية

وأشار إلى أنه حتى الأن لم تصل الأمطار إلى محافظة الإسكندرية، وهناك متابعة لحظية مع هيئة الأرصاد الجوية، ومع الزملاء بمطروح، مشيرًا إلى أن هناك 180 محطة تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ان محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال أي أمطار.