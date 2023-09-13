البط بــ 110 جنيهًا .. تعرف على أسعار الدواجن والطيور بالمنيا

شهدت أسواق ومزارع ومحلات بيع الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور بمحافظة المنيا ، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر ، إستقرارا ملحوظا في عمليات البيع والشراء ، وسجل سعر الفراخ البيضاء 60 جنيهًا للكيلو.

ويصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا للكيلو ، ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيهًا للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض من 54 لــ 65 جنيهًا للكيلو ، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الأجنحة ما بين 45 لـ60 جنيهًا للكيلو ، وسعر الكبد والقوانص ما بين 65 لـ 70 جنيهًا للكيلو .

وترواح سعر بيع الأوراك من 65 لــ 70 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا للكيلو ، أما سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 لــ 160 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق لـــ 150 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر جوز الحمام لــ 110 جنيهًا للكيلو .

وجاءت سعر الفراخ البلدى اليوم الأربعاء ، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البلدى نحو 115 جنيهًا ، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيهًا ، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهات، وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 56 جنيهًا ، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 100 جنيه، وسجل سعر البط المولار نحو 65 جنيهًا .

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 103 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهًا ، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا ، وتباع في الأسواق بسعر 121 جنيها.

وجديرا بالذكر ، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبالتعاون الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية ، وصلاحية الفراخ للإستهلاك الأدمي .