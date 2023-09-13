أسعار العملات العربية صباح اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والاجنبية.. شهدت أسعار العملات العربية، خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، اليوم اليوم الاربعاء، استقرارًا، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي حينه سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك SAIB، مستوى 100.3 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.

وبدورها في هذا السياق تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشر أسعار العملات العربية والأوروبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بموجب ما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية صباح اليوم الاربعاء

الدينار الكويتي

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

ثبت الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك المشرق مستوى 8.40 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي مستوى 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه

بلغ الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي، نحو 95.63 جنيه للشراء، و100.72 جنيه للبيع.

واستقر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني، عند مستوى 94.77 جنيه للشراء، و100.91 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك SAIB، مستوى 100.3 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.