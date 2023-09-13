صحة القليوبية تضبط ١١٤٨ كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بالقناطر الخيرية





تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين ، وبمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف.

تم عمل لجان مراقبة الأغذية بالقليوبية للمرور على كافة أرجاء المحافظة حيث قام فريق مراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع فريق مراقبة الأغذية بإدارة القناطر الخيرية ،و تم المرور علي مخزن مواد غذائية تبين أنه يُدار بدون ترخيص ،وغير مستوفي للشروط الصحية.

حيث تم ضبط ١١٤٨ كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية تنوعت بين:

١١٢ كرتونة لبان تاريخ صلاحيتها ٧ /٢٠٢٣

و ١٠ علب طوفي تاريخ صلاحيته ٨/٢٠٢٣

و ٥ كرتونة شيكولاتة تاريخ صلاحيته ٨/٢٠٢٣

كما تم ضبط عدد ٨٨ كرتونة شيكولاتة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، حيث يوجد انفصال في مكوناتها

وتم أيضاً ضبط ١٠٠ كرتونة طوفي ولبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة ، وجاري عرض محضر المضبوطات علي النيابة العامة للنظر والتصرف.



يأتي هذا ضمن فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة ، تحت إشراف الدكتورة فاطمة ابو جرة مدير عام الطب الوقائي ،و بالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية ، و سامي رجب مراقب عام الأغذية، ومحمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالقليوبية وفريق من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية.