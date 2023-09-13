موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. أيام قليلية تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تقام احتفالات كبرى بتلك المناسبة العطرة، ويحل المولد النبوي الشريف 2023، 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، والذي يوافق الأربعاء الـ 27 من سبتمبر الجارى.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وتبدأ مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من خلال شراء الحلوى بمختلف أنواعها، فضلًا عن حرص الكثير من المسلمين على زيارة أقاربهم وإهدائهم حلوى المولد، في جو أسري بهيج يكشف عن الحرص على صلة الرحم.

المولد النبوي الشريف

وفي سياق ذلك يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لإجازة المولد النبوي الشريف، حيث كشفت الحكومة، أن يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام

كما يكون إجازة أيضًا لشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.