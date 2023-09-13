تشيلي تتعادل سلبيًا أمام كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026

تعادل منتخب تشيلي مع نظيره كولومبيا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد مونمنتال دافيد ارلانو ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب كولومبيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يقع منتخب تشيلي فى المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

وخاض منتخب تشيلي ونظيره باراجواي مباراتين، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال العالم 2026 ، حيث حقق منتخب كولومبيا الفوز فى مباراة، وتعادل فى أخري.

وعلى الجانب الأخر، تمكن منتخب تشيلي من تحقيق التعادل فى مواجهة الجولة الاولى والهزيمة بالجوولة الثانية.

منتخب كولومبيا