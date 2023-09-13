الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

69جنيها للكيلو .. اسعار الفراخ اليوم بالبحيرة

اسواق البحيرة
اسواق البحيرة

تجولت (بوابة الوفد)في بعض أسواق الطيور ، في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء ، 

والتي شهدت إستمرارإرتفاع الأسعار،بلغ من جنيهين إلي ثلاثة جنيهات للكيلو ،حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 66إلي 69جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 96إلي 98جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 120إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 110 و120جنيه ،وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 120جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 140جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار قوانص ، وهيكل كامل 60جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 150جنيها للكيلو ، وشاورما 150جنيها للكيلو ، كبد صافي 92جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 60 و70 جنيها للكيلو .

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