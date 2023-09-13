69جنيها للكيلو .. اسعار الفراخ اليوم بالبحيرة

تجولت (بوابة الوفد)في بعض أسواق الطيور ، في قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء ،

والتي شهدت إستمرارإرتفاع الأسعار،بلغ من جنيهين إلي ثلاثة جنيهات للكيلو ،حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين 66إلي 69جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 96إلي 98جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 120إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 85إلي 88جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 110 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 120جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 140جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار قوانص ، وهيكل كامل 60جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 150جنيها للكيلو ، وشاورما 150جنيها للكيلو ، كبد صافي 92جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 60 و70 جنيها للكيلو .