تصفيات كأس العالم 2026.. باراجواي تهزم فنزويلا بهدف نظيف

حقق منتخب باراجواي فوزا صعبا على حساب فنزويلا بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب مونيمنتال دي ماتورين فى اطار مباريات الجولة الثانية ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

أحرز هدف منتخب باراجواي اللاعب سالمون روندون فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليحقق فوزا صعبا لمنتخب بلاده.

وكان منتخب باراجواي تعادل سلبيا أمام نظيره بيرو في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب فنزويلا أمام كولومبيا بهدف دون رد، سجله رفائيل بوري .