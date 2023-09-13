تصفيات كأس العالم 2026.. الإكوادور تحقق فوزًا مهمًا خارج الديار على حساب أوروجواي

فاز منتخب الإكوادور على نظيره أوروجواي في عقر داره بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

أهداف المباراة

سجل اللاعب أوغوستين كانوبيو الهدف الأول لمنتخب أورجواى في الدقيقة 38، وأدرك منتخب الإكوادور هدف التعادلعن طريق فيليكس توريس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفى الدقيقة 61 أحرز منتخب الإكوادور الهدف الثانى عن طريق فيليكس توريس ليقتنص فوزاً صعبا خارج الديار.

وكان منتخب الأوروجواي حقق فوزاً صعبا على حساب نظيره تشيلي في الجولة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر منتخب الإكوادور أمام الأرجنتين بهدف دون رد، سجله الأسطورة ليونيل ميسي من ركلة حرة.