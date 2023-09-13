عامل يسطر نهاية حياته بقرص لحفظ الغلال بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام عامل في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بالمنزل بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "عمرو . م . ف . ع" 31 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفـي عقب وصوله .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدته "أمينة . ح . ا . ع" 70 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أفادت بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسية ونفت الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .