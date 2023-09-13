الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى الفقي: العاصفة دانيال رسالة إلهية (فيديو)

مصطفى الفقي المفكر
مصطفى الفقي المفكر السيساسي

علق مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، على تداعيات العاصفة دانيال وما خلفته من دمار واسع في ليبيا.

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وقال مصطفى الفقي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم: "العاصفة دانيال رسالة إلهية والله يريد أن يذكر البشر بأن هناك من هو أقوى".

التغيرات المناخية مشكلة تواجه كافة دول العالم 

وأضاف مصطفى الفقي: "التغيرات المناخية مشكلة تواجه كافة دول العالم ولا توجد دولة بعيدة عن تأثيرات الظواهر الجوية"، متابعا: "من كان يتوقع أن يحدث في ليبيا إعصار وأن تتعرض المغرب إلى زلزال مدمّر بهذه الطريقة ؟".

 

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