مصطفى الفقي: العاصفة دانيال رسالة إلهية (فيديو)

علق مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، على تداعيات العاصفة دانيال وما خلفته من دمار واسع في ليبيا.

وقال مصطفى الفقي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم: "العاصفة دانيال رسالة إلهية والله يريد أن يذكر البشر بأن هناك من هو أقوى".

التغيرات المناخية مشكلة تواجه كافة دول العالم

وأضاف مصطفى الفقي: "التغيرات المناخية مشكلة تواجه كافة دول العالم ولا توجد دولة بعيدة عن تأثيرات الظواهر الجوية"، متابعا: "من كان يتوقع أن يحدث في ليبيا إعصار وأن تتعرض المغرب إلى زلزال مدمّر بهذه الطريقة ؟".