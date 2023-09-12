ضبط 1148 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة بالقليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية حملو للمرور على كافة أرجاء المحافظة حيث تمكن الفريق بالتعاون مع فريق مراقبة الأغذية بإدارة القناطر الخيرية، وتم المرور على مخزن مواد غذائية تبين أنه يُدار بدون ترخيص، وغير مستوفي للشروط الصحية.

حيث تم ضبط ١١٤٨ كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية تنوعت بين ١١٢ كرتونة لبان، ١٠ علب طوفي، كرتونة شيكولاتة.

كما تم ضبط ٨٨ كرتونة شيكولاتة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، حيث يوجد انفصال في مكوناتها، ضبط ١٠٠ كرتونة طوفي ولبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة، وجاري عرض محضر المضبوطات علي النيابة العامة للنظر والتصرف.

يأتي هذا ضمن فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة، تحت إشراف الدكتورة فاطمة ابو جرة مدير عام الطب الوقائي،و بالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية، والأستاذ سامي رجب مراقب عام الأغذية، والأستاذ محمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بالقليوبية وفريق من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية