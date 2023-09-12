فريق طالبات جامعة سوهاج لكرة السلة يفوز علي جامعة دمياط

أسبوع شباب الجامعات المصرية

فاز فريق جامعة سوهاج لكرة السلة طالبات على نظيره من جامعة دمياط بنتيجة ٣٢-٣ بفارق ٢٩ نقطة ضمن منافسات المجموعة الأولى لكرة السلة طالبات بفعاليات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر المقام بجامعة حلوان والذي يشارك به ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة…حلم وطن".

وضمت منافسات المجموعة الأولى لكرة السلة طالبات جامعات القاهرة، طنطا، دمياط وجامعة سوهاج، كما يضم الفريق ٨ طالبات يقوم بتدريبه الكابتن احمد كمال المدير الفني للفريق والكابتن الخطيب محمد مسعود اداري الفريق، وذلك تحت اشراف نشأت عباس مدير ادارة النشاط الرياضي برعاية شباب المركزية.