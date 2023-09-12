المصري يتعاقد مع الغيني أمادو جولدي لثلاثة مواسم

تعاقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي مع أمادو جولدي با لاعب خط وسط فريق دينامو اوتو تيراسبول والذي ينشط في الدوري المولدوفي لمدة ثلاثة مواسم وذلك بعد الحصول على الإستغناء الخاص باللاعب من ناديه وسداد المقابل النقدي للصفقة وبعد التنسيق مع علي ماهر المدير الفني للفريق ، واللاعب أمادو جولدي با يتم عامه العشرين في الثاني من أكتوبر المقبل ويشغل مركزي خط الوسط المدافع والمهاجم ولقبه المهتمين بمتابعة الكرة الأفريقية بلقب "كانتي غينيا" تشبهًا بالفرنسي نجولو كانتي ، وقد إنضم اللاعب لتدريبات المصري بداية فترة الإعداد حيث ظهر بمستوى طيب للغاية نال معه إشادة الجهاز الفني للفريق وضم اللاعب لبعثة الفريق لمعسكر مراكش الذي أقيم أغسطس الماضي ، وشارك اللاعب بشكل أساسي في المباراة الودية الأخيرة أمام اوليمبيك أسفي وظهر بمستوى مبشر للغاية دفع إدارة المصري للحصول على توقيعه وإنهاء إجراءات الحصول على الإستغناء الخاص به من ناديه بعد سداد المقابل المادي المتفق عليه .