الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الهلال الأحمر المصري يجهز معونة تزن 87 طنًا لإرسالها إلى ليبيا والمغرب

معونة إلى شعب السودان
معونة إلى شعب السودان من الهلال الأحمر - أرشيفية

 قال لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن هناك مساعدات موجهة لكل من ليبيا والمغرب، حيث تم رصد الاحتياجات الأساسية لهما في ظل الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين.

 وأضاف غيث، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "تم تجهيز معونة كاملة في حدود 87 طنًا، تضم مساعدات غذائية وأغطية ومراتب وملابس وأحذية، وكل ذلك تم تجهيزه لإرساله للأشقاء".

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 فرقة إنقاذ:

 وقال: "يتم الآن تجهيز فريق متخصص من رجال الإنقاذ المدربة في مصر، وهي ضمن أفضل الفرق المدربة في الشرق الأوسط للتعامل مع كوارث السيول وأمطار عنيفة، وهذا الفريق من المتطوعين، وهو مدرب على أعلى مستوى من التدريب، وهو في طريقه إلى ليبيا الآن".

 وتابع: "يتم التواصل مع الهلال الأحمر الليبي، لتحديد الاحتياجات اللازمة لهم من المواد الأساسية بخلاف المساعدات التي يتم تقديمها، ومصر ليست المرة الأولى التي ترسل فيها فرقًا للإنقاذ".

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