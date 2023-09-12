نشرة الحوادث| شاب عذب والده المسن حتي الموت.. وآخر أنهى حياة أباه بـ "الشاكوش"

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لحرمانها من الميراث.. 5 أشقاء يعتدون على زوجة أبيهم بأسوان



ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، 5 أشقاء تعدوا على زوجة أبيهم بالضرب، بقرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو، وذلك لحرمانها من الميراث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا يفيد بتعدي 5 أشقاء علي زوجة أبيهم بقرية الإسماعيلية، وتم تشكيل فريق أمني، وذلك لضبطهم، بعد التعدي على زوجة أبيهم وضربها.

وتم ضبط الـ 5 أشقاء وهم 3 رجال وامرأتان، وذلك بعد تعديهم على زوجة أبيهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

وتم العرض على جهات التحقيق بكوم أمبو وتوجيه تهمة التعدي على زوجة أبيهم لحرمانها من الميراث، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق

كما أقدم شاب على قتل والده لرغبته فى الحصول على الميراث بمنطقة عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوصول مسن عمره 76 سنة مصاب لأحد المستشفيات ووفاته بداخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لمسني مصاب باثار ضرب وتعذيب بمختلف أنحاء الجسم

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنه بسبب رغبة المتهم فى الحصول على الميراث لشراء المواد المخدرة،وباعداد الآمنة اللازمة تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم.

"الداخلية" تصدر قرارا جديدا بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

أصدرت وزارة الداخلية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أنه سيتم العمل به اعتباراً من 16 سبتمبر الجارى.

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية؛ بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) والتى تستمر لمدة شهر.. وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد (2023/2024) لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكدت وزارة الداخلية الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



للحصول على الميراث.. شاب عذب والده المسن حتي الموت بعين شمس

أقدم شاب على إنهاء حياة والده لرغبته فى الحصول على الميراث بمنطقة عين شمس، تم التحفظ علي الجثمان وتولت النيابة التحقيق.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوصول مسن عمره 76 سنة مصاب لأحد المستشفيات ووفاته بداخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لمسني مصاب باثار ضرب وتعذيب بمختلف أنحاء الجسم

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنه بسبب رغبة المتهم فى الحصول على الميراث لشراء المواد المخدرة،وباعداد الآمنة اللازمة تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم.

شاب ينهى حياة أبوه بـ "الشاكوش"



شهدت مدينة بورسعيد جريمة قتل أخرى قبل مرور 24 ساعة على مقتل فتاة على يد شقيقها ، فقد تلقى اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد إخطارا من مسشفى النصر بوصول جثة ( ناصر عبد المعطى محمد ) مصابا بتهشم فى عظام الجمعة وبه عدة طعنات متفرقة بجسده

وتم وضعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، حيث تبين أن المجنى عليه يقيم بمساكن الأمل بحى الضواحى وأن الجانى هو إبنه ويدعى "إبراهيم" حيث إنفرد بوالده فى المنزل وإنهال عليه ضربا بـ "الشاكوش" وعندما سقط غارقا فى دمائه طعنه بسكين عدة طعنات متفرقة ليتأكد من وفاته

وقام بإبلاغ والدته أنه قتل والده وأنه كان دائم التعدى على والده آخرها السبوع الماضى ، وقد سمع الجيران إستغاثة الأب ومحاولته الهروب من الطعنات وعند الوصول لشقته في الدور الأخير وجدوه غارقا في دمائه وإبنه يقف بجوار الجثة.



تم إبلاغ شرطة النجدة والإسعاف لنقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الحادث ومعرفة أسبابه .