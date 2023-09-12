“التنمية المحلية” ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للإعصار دانيال.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن بعض محافظات الجمهورية تتعرض لموجات غير مستقرة من الطقس.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المناطق تتعرض لرياح مثيرة للرمال والأتربة.



ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية أخذت استعدادها من خلال غرفة العمليات للتدخل السريع في حالة الطوارئ، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بما يحقق السيولة المرورية في كافة طرق الإسكندرية حال هطول الأمطار.



وأكد أن يجري توعية المواطنين بتقليل التحركات بالسيارات خلال هطول الأمطار، مضيفًا أن هناك تمركزًا للسيارات التابعة لشركة الصرف الصحي من أجل شفط المياه تحسبًا لأي طارئ.

من جهة أخرى، قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ضحايا مصريين حتى الآن في مدينة درنة من المتواجدين داخل ليبيا، مشيرًا إلى أن إعصار دانيال المدمر واحد من الأعاصير الكارثية، والتي أثرت بشكل واضح على الجميع، مقدمًا واجب العزاء للشعب الليبي في ضحاياهم، والتعازي للمصريين في وفاة المصريين المتواجدين في مدينة درنة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء أن هناك أكثر من 100 مواطن مصري شهداء ضمن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة حتى الآن.

وتابع أحمد موسى، أن عددًا من المصريين مازالوا مفقودين، وهناك ضحايا مصريين من المتواجدين في ليبيا في الفترة الحالية، وتحديدًا في مدينة درنة، خاصة من المصريين الذين كانوا يعملون في ليبيا خلال الفترة الماضية.