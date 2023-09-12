وكيل التعليم بالوادي الجديد: البدء فى زراعة النجيل الطبيعى بالخارجة الزراعية

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه تم البدء في زراعة النجيل الطبيعي في مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية وتغطيتها باللون الأخضر المبهج. يأتي ذلك ضمن اهتمام ودعم مدارس التعليم الفني في المحافظة وفي إطار مبادرة "المدارس الخضراء بالمحافظة". يتم العمل على تجهيز الملاعب واستغلال المساحات الشاسعة داخل المدرسة وتغطيتها بالرمال اللازمة لأعمال الزراعة. يلاحظ أن المبادرة ستضفي منظرًا حضاريًا مميزًا داخل المدرسة، بالإضافة إلى توسيع المساحات المزروعة وزيادة المسطحات الخضراء.

جاء ذلك في إطار مبادرة محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملّوط، "مدارس الوادي الخضراء"، تهدف إلى تجميل الملاعب والمساحات في مدارس المحافظة وتغطيتها باللون الأخضر بزراعة النجيل الطبيعي وتحويلها إلى ملاعب مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية للطلاب. ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وأشار المهندس سيد عبدالعزيز إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير بيئة المدارس بالمحافظة، وتعزيز النشاط البدني لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي لديهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة الخضراء.

من جانبه، أعرب الطلاب عن سعادتهم وفرحتهم بتنفيذ هذه المبادرة، حيث سيتمتعون الآن بملاعب خضراء جميلة وجاهزة لممارسة رياضتهم المفضلة. وأعربوا عن تقديرهم لدعم المحافظة وتفاعلها مع احتياجاتهم الرياضية.

وتعد مبادرة "مدارس الوادي الخضراء" مثالًا يحتذى به لتنمية البيئة المدرسية وتحسين جودة التعليم في المحافظة. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي المحافظة لرفع مستوى التعليم وتوفير بيئة تعليمية مشجعة وملائمة للطلاب.

ومن المتوقع أن تتوسع هذه المبادرة في المستقبل لتشمل مدارس أخرى في المحافظة، بحيث يتم تجهيز الملاعب الرياضية والمساحات الخضراء بالنجيل الطبيعي، وتعزيز النشاط البدني والرياضي لدى الطلاب في جميع المدارس.

إن مثل هذه المبادرات هي بمثابة استثمار في مستقبل الطلاب وتطويرهم بشكل شامل. فالرياضة والأنشطة البدنية لها أثر كبير في تعزيز صحة الطلاب وزيادة قدراتهم الفكرية والجسدية. ومن خلال توفير بيئة مدرسية مناسبة ومشجعة، يمكن تعزيز مهارات الطلاب وتحفيزهم لتحقيق النجاح في الحياة الأكاديمية والشخصية.