وديًا .. المنتخب الوطني يسقط في فخ الهزيمة أمام تونس بثلاثية

تعرض المنتخب الوطني للخسارة أمام تونس بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.





جاء الهدف الأول مبكرًا لمنتخب تونس عبر اللاعب عيسى العيدوني، قبل أن يتمكن المنتخب التونسي من مضاعفة النتيجة عند الدقيقة السابعة عبر لاعب المنتخب الوطني حمدي فتحي الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه.

ونجح المنتخب الوطني عبر اللاعب عمر كمال عبدالواحد في تسجيل أولى أهداف المنتخب عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

وعند الدقيقة الخامسة من الوقت البديل لشوط اللقاء الثاني، تمكن المنتخب التونسي من زيارة شباك مصر عبر اللاعب حمزة رفيع، موقعًا على ثالث الأهداف.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد أن حقق 8 انتصارات من 8 مباريات سابقة.

تشكيل المنتخبين ..

وخاض المنتخب الوطني اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عمر كمال - علي جبر - حسام عبدالمجيد - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

بينما مثل تونس في اللقاء ..

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العبدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة – عيسى العيدوني – إلياس السخيري – علي معلول.

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان – إلياس عاشوري – يوسف المساكني.