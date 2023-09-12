الشوكولاتة الداكنة.. تقلل الإصابة بأمراض القلب| 4 فوائد مذهلة عليك معرفتها

الشوكولاتة الداكنة من أشهى أصناف الحلويات، وتضاف إلى العديد من الوصفات المختلفة؛ لتعطي مذاقًا رائعًا ولذيذًا، كما أنها تتميز بسعراتها الحرارية القليلة، لذا يمكن تناولها أثناء الدايت، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها.

فوائد الشوكولاتة الداكنة:

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيًا وتعمل كمضادات للأكسدة، وتشمل هذه البوليفينول والفلافانول ومضادات الأكسدة وغيرها.

تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم:

يمكن أن تحفز مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بطانة الشرايين لإنتاج أكسيد النيتريك، وأحد وظائفه إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، بما يقلل من مقاومة ضغط الدم وبالتالي يقلل من ضغط الدم.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

تعد المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحماية من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وعلى المدى الطويل، من المفترض أن يتسبب ذلك في انخفاض نسبة الكوليسترول في الشرايين، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسن وظيفة الدماغ:

وتعمل الشوكولاتة الداكنة أيضًا على تحسين وظيفة دماغك، كما تقوم بتحسين الحالة النفسية.