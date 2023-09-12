صحة القليوبية: توقيع الكشف الطبي على 1421 مواطنا مجانا بقرية كفر الشموت ببنها

نفذت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية كفر الشموت التابعة للإدارة الصحية ببنها على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 11، 12 سبتمبر تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية الى أن القافلة قد قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على 1421 حالة و تم تسليم الأدوية مجاناً ، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.

وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان.