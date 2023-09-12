الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إدارة صحة البيئة بالقليوبية تواصل أعمالها بمبادرة 100 يوم صحة

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قام د. أحمد عثمان السحيمي مدير إدارة صحة البيئة و فريق العمل المعاون له بالمديرية و الإدارات  الصحية بعمل مرور مكثف علي السلخانات و عمليات مياه الشرب و حمامات السباحة و عمليات معالجة الصرف الصحي وسحب عينات معملية و عمل قياسات حقلية للتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم خلال الثلث الاول من شهر سبتمبر عمل 82 مرور علي عملية مياه شرب، و22 مرور علي حمام سباحة و9 مرور علي عملية معالجة صرف كما تم سحب اكثر من 1020 عينة من شبكات مياه الشرب، وحمامات السباحة وعمل اكثر 1035 قياس حقلي للتأكد من مأمونية وصحة الخدمات المقدمة للمواطنين...

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