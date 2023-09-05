رانيا يوسف.. وصلة رقص مثيرة فى أحدث ظهور من دبي

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، التريند وذلك بعد مشاركة جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وظهرت رانيا يوسف وهي تستعرض رشاقتها بوصلة رقص على أنغام إحدى الأغنيات، وتفاعل معها عدد من متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

رانيا يوسف

من ناحية أخري انضمت الفنانة رانيا يوسف لأسرة فيلم ورد وريحان، من إخراج محمد نبيل.

قصة الفيلم

ويجسد أحمد الفيشاوي خلال الأحداث شخصية "زين" الذي يرتكب الجرائم تجاه كل من يمارس عليه الكذب، ويحاول من خلال العمل توصيل رسالة وهي "الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئًا في حياته".

أبطال الفيلم

فيلم "ورد وريحان" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

كما تشارك رانيا يوسف فى فيلم “التاروت” الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: سمية الخشاب، رانيا يوسف، عبد العزيز مخيون، علاء مرسي، محمد سليمان، نورهان حفظي، منذر رياحنة، يوسف منصور، والعمل من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

بينما تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض فيلم “خلي بالك من اللي جاي" فى دور العرض السينمائية.

وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجانبها، أبرزهم: سارة سلامة ومي القاضي ونور فخري.