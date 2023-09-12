وفاة مساعد مدرب كوستاريكا أثناء مباراة الإمارات الودية اليوم

توفى دوجلاس سيكويرا، مساعد مدرب منتخب كوستاريكا، أثناء المواجهة التي جمعت منتخب بلاده أمام نظيره الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، والتي جمعت الطرفين على ملعب ستاد ماكسيمير، في أولى تجارب الأبيض الإماراتي استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

وفاة مساعد مدرب كوستاريكا أثناء مباراة الإمارات:

وتوفي مساعد مدرب منتخب كوستاريكا في الفترة ما بين شوطي المباراة وذلك كان خلال تواجده في المستشفى، وقف المنتخبين دقيقة حداد على المدرب مع بداية الشوط الثاني ولم يقرر أحد الطرفين إلغاء المباراة، أو نهايتها بعد الشوط الأول منها.

انتهت مباراة الإمارات وكوستاريكا بفوز المنتخب الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل الأهداف كل من يحيى الغساني "هدفين" وكايو كانيدو وعلي سالمين، بينما سجل هدف المنتخب الكوستاريكي الوحيد اللاعب خوليو كاسكانتي.

وكان منتخب كوستاريكا قد حقق الانتصار في مواجهته الودية الأولى على حساب المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما يعتير لقاء اليوم هو الأول والوحيد للأبيض الإماراتي.

كان منتخب الإمارات قد بدأ مباراة كوستاريكا اليوم بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: خالد عيسي.

في خط الدفاع: خالد الظنخاني وخليفة الحمادي وخالد الهاشمي وعبدالله إدريس.

في خط الوسط: علي سالمين ويحيى نادر.

في خط الوسط الهجومي: فابيو دي ليما وعلي صالح ويحيى الغساني.

في خط الهجوم: كايو كانيدو.

كما تواجد علي مبخوت على مقاعد البدلاء ومعه علي خصيف وعادل الحوسني ووليد عباس وماجد راشد وبندر الاحبابي وأحمد برمان ومحمد جمعه ومحمد عبدالباسط والحسن صالح وعبدالله رمضان وعبدالله الهاشمي ومبارك أحمد وعبدالرحمن صالح وحازم محمد.