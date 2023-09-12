صحة الشرقية تناقش خطة الصيانة ومستجدات أعمال التطوير بالمنشآت الصحية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مديرة إدارة التخطيط، ومدير الإدارة الهندسية، وفريق الصيانة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة خطة الصيانة بالمنشآت الصحية، ومستجدات أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية.

تناول الإجتماع مناقشة كافة أعمال الصيانة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والمقايسات المطروحة لها، والتي شملت أعمال الكهرباء ودعم المنشآت بالمولدات الكهربائية، وصيانة المباني والمصاعد ومحطات معالجة المياه، والأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت الصحية.

كما تم مناقشة أعمال التطوير الجارية بمختلف مستشفيات الصحة، والخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال، وموقف تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، وعرض مستجدات الوضع الحالي، ومناقشة بعض المقترحات لتطوير الخدمة الطبية ببعض المستشفيات، ومناقشة المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة لها، وما تم صرفه حتي الآن وفقاً للبنود المخصصة، والمبالغ المتوفرة لإنجاز باقي الأعمال الجارية.

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة والمكثفة لكافة أعمال التطوير الجارية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لدخول جميعها الخدمة الطبية في أسرع وقت، لصالح المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.