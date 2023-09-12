غدا.. الحوار الوطني يناقش توصيات جلسة سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتشخيص الحالة السكانية لمصر

يعقد الحوار الوطني غداً الأربعاء ١٣ سبتمبر جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وتناقش إحدى الجلسات توصيات الجلسة العامة حول “سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

بينما تناقش الجلسة الأخرى توصيات “تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية” ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.