لفطار سريع.. طريقة عمل كبك كيك سادة

يرغب البعض في تناول وجبة خفيفة وسريعة وقت الإفطار، ومن أبرز هذه الوجبات الكب كيك السادة، فتتميز بمذاقها اللذيذ وحجبها المناسب للفرد، لذا نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

كب كيك

طريقة عمل كب كيك سادة

المقادير

- البيض : 5 حبات

- دقيق : 2 كوب

- الزيت النباتي : كوب

- سكر : كوب

- حليب : نصف كوب (سائل)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخفقي البيض مع السكر جيداً في وعاء حتى يذوب السكر.

أضيفي الزيت والحليب واستمري في الخفق، ثم رشي الملح وأضيفي البيكنج باودر واخفقي المزيج.

أضيفي الدقيق والفانيليا، واخفقي المزيج جيداً حتى يتجانس تماماً.

اسكبي المزيج في قوالب الكب كيك بالتساوي.

ضعي القوالب في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وقدميها دافئة.